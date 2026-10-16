Feijóo pide a Sánchez desplegar la Armada en Ceuta y llamar a consultas al embajador en Marruecos

Los detalles El líder del PP alude a una noticia en la que se asegura que una patrullera marroquí invadió aguas españolas tras la visita de los reyes a la ciudad autónoma. Fuentes del Gobierno aseguran a laSexta que ni a la Guardia Civil ni a la Armada les consta que se produjeran incidentes después de los días 30 y 31.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al Gobierno una "respuesta firme" ante lo que califica como "invasiones marroquíes" en aguas españolas en Ceuta, sugiriendo el despliegue de la Armada, convocar a la embajadora de Marruecos y llamar a consultas al embajador español en Rabat. Feijóo reaccionó en X tras el informe del Gobierno que consideró la entrada de buques marroquíes como un hecho "puntual". El diario 'ABC' informó sobre una patrullera marroquí en aguas españolas, pero fuentes del Gobierno y la Guardia Civil desmienten incidentes posteriores a finales de julio. Feijóo insiste en que estas acciones no son puntuales.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este viernes al Gobierno una "respuesta firme" ante las "invasiones marroquíes" en aguas españolas en Ceuta que incluya desplegar a la Armada en la zona, convocar a la embajadora de Marruecos y llamar a consultas al embajador español en Rabat.

Feijóo se ha pronunciado así en X después de que el Gobierno asegurara que la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas de soberanía española cerca de Ceuta los días 30 y 31 de julio, coincidiendo con la llegada masiva de migrantes, fue un hecho "puntual".

Este viernes, el diario 'ABC' publica que una patrullera marroquí permaneció durante horas este jueves en aguas españolas frente a la costa de Ceuta, en el marco de la histórica visita de los reyes a Ceuta y Melilla. Fuentes del Gobierno aseguran a laSexta que ni a la Guardia Civil ni a la Armada les consta que se produjeran incidentes después de los días 30 y 31.

Fuentes de la Dirección General de la Guardia Civil desmienten también esta información a la agencia EFE, afirmando que no hay constancia de que ninguna patrullera haya invadido aguas territoriales españolas, ni haya estado haciéndolo varias horas, ni siquiera en lo que se conoce como "paso inocente" que es para trasladarse de un lugar a otro.

"Varias invasiones marroquíes en aguas españolas no son un hecho puntual, sino una agresión reiterada que exige una respuesta firme", defiende Feijóo.

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