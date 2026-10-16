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Las elecciones son el 26 de noviembre

Fesser explica por qué "hay un montón de estadounidenses que se están cagando" en Trump antes de las elecciones: "Esto es muy definitivo"

A pocas semanas de las elecciones, Guillermo Fesser explica que los billetes de avión desde que Donald Trump está en la Casa Blanca han subido un 22% de precio" y "el gasoil, ahora que empieza a hacer frío, un 74%".

Fesser explica por qué "hay un montón de estadounidenses que se están cagando" en Trump antes de las elecciones: "Esto es muy definitivo"

Guillermo Fesser visita el plató de El Intermedio para analizar la actualidad en Estados Unidos después de que Donald Trump haya prometido explotar los recursos energéticos de Groenlandia y llegando a acuerdos con Putin, para comprarle gasóleo saltándose todas las sanciones europeas.

"Me quedo perplejo, este personaje cada vez se parece más a 'Tío Gilito', a veces es más cómic que menos ser humano", afirma Fesser, que asegura que "son gestos desesperados". El periodista explica que "en Estados Unidos pasan dos cosas": "El 26 de noviembre se celebra lo más parecido a la Navidad española, la fiesta en la que los americanos vuelven a casa, y los billetes de avión desde que Donald Trump está en la Casa Blanca han subido un 22% de precio".

"Ahora mismo hay un montón de estadounidenses que se están cagando en todos los familiares de Trump, porque el viaje les cuesta un 22% más cuando la vida está ya más cara", explica Fesser, que destaca que, además, "en EEUU empieza a hacer frío y hay que prepararse y rellenar de gasoil las calefacciones". Sin embargo, Fesser explica que en la actualidad "el gasoil vale 74% más que hace un año": "Van a tener que votar en dos semanas y lo demás lo que tú quieras, pero esto es muy definitivo".

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