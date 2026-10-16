Fesser explica por qué "hay un montón de estadounidenses que se están cagando" en Trump antes de las elecciones: "Esto es muy definitivo"

A pocas semanas de las elecciones, Guillermo Fesser explica que los billetes de avión desde que Donald Trump está en la Casa Blanca han subido un 22% de precio" y "el gasoil, ahora que empieza a hacer frío, un 74%".

Guillermo Fesser visita el plató de El Intermedio para analizar la actualidad en Estados Unidos después de que Donald Trump haya prometido explotar los recursos energéticos de Groenlandia y llegando a acuerdos con Putin, para comprarle gasóleo saltándose todas las sanciones europeas.

"Me quedo perplejo, este personaje cada vez se parece más a 'Tío Gilito', a veces es más cómic que menos ser humano", afirma Fesser, que asegura que "son gestos desesperados". El periodista explica que "en Estados Unidos pasan dos cosas": "El 26 de noviembre se celebra lo más parecido a la Navidad española, la fiesta en la que los americanos vuelven a casa, y los billetes de avión desde que Donald Trump está en la Casa Blanca han subido un 22% de precio".

"Ahora mismo hay un montón de estadounidenses que se están cagando en todos los familiares de Trump, porque el viaje les cuesta un 22% más cuando la vida está ya más cara", explica Fesser, que destaca que, además, "en EEUU empieza a hacer frío y hay que prepararse y rellenar de gasoil las calefacciones". Sin embargo, Fesser explica que en la actualidad "el gasoil vale 74% más que hace un año": "Van a tener que votar en dos semanas y lo demás lo que tú quieras, pero esto es muy definitivo".

*Vuelve a ver el programa completo de El Intermedio en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.