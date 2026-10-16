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La reacción viral de Khloé Kardashian tras pagar con el móvil por primera vez: "El 2026 va a ser una locura"

Khloé Kardashian se ha hecho viral con este vídeo tras su reacción al pagar con el móvil por primera vez: "Esto es peligroso, ¡puedo hacerlo en cualquier sitio!".

Khloé Kardashian

Khloé Kardashian se ha hecho viral después de comprar, por primera vez, a través de su teléfono móvil. En el vídeo se puede ver cómo la hermana de Kim Kardashian quiere comprar su propia colonia en una tienda, donde pregunta a la dependienta si necesita la tarjeta de crédito.

"No, ¿tienes tú movil?", pregunta la mujer a la mayor de las Kardashian, quien pregunta, directamente, a Alexia, si tiene dinero. Después de enseñarle cómo pagar con el móvil, Khoé se muestra muy sorprendida: "Vaya, es un gran momento". "El 2026 va a ser una locura", asegura la famosa, que destaca que su corazón "está palpitando".

"Es la primera vez que pago con mi movil, esto es peligroso, ¡puedo hacerlo en cualquier sitio!", afirma.

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