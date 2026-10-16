Pilar Eyre explica por qué "Letizia se tuvo que convertir en loba": "El emérito cree que Felipe no tiene carácter y que es ella la culpable de todo"

¿A quién le cae peor Letizia, a la reina Sofía o al rey emérito? "A Juan Carlos, supongo que no quiere atribuírselo a su hijo, cree que Felipe no tiene carácter y que es la asturiana la que tiene la culpa de todo", afirma Pilar Eyre.

Thais Villas entrevista en este vídeo a Pilar Eyre en El Intermedio para hablar sobre su nuevo libro, 'Sucesión', donde habla de los entresijos de la familia real española. "Yo en el libro cuento cómo responde Letizia a las bromas de Felipe", explica la periodista, y es que el rey "es muy chistoso", sin embargo, desvela que "a Letizia no le hace gracia": "Delante de la gente es capaz de decirle que lo que ha dicho no tiene ninguna gracia".

Por otro lado, la periodista destaca que los reyes "Felipe y Letizia hacen un buen equipo": "Son unos excelentes compañeros de trabajo, mientras que Sofía y Juan Carlos hace muchos años que no se llevan, no tienen comunicación y se detestan".

Además, sobre los eméritos Thais Villas tiene una duda de su relación con Letizia. "¿A quién le cae peor Letizia, a la reina Sofía o al rey emérito? "Al rey, que le atribuye todo tipo de conspiraciones porque supongo que no quiere atribuírselo a su hijo, cree que Felipe no tiene carácter y que es la asturiana la que tiene la culpa de todo", afirma la periodista, que destaca que a Juan Carlos I lo que más le molestaba de Letizia "es que fuera periodista" pensando que iba a filtrar todo: "Se veía como tener el monstruo dentro de casa, lo que hacían es que solo hablaba Letizia en las cenas".

"Juan Carlos decía que solo se hablaba en el idioma Letizio porque era el único que se hablaba en la cena", destaca la periodista, que recuerda que la reina Letizia "se tuvo que convertir en loba" tras todas las críticas que recibió tanto de la propia familia real como de los medios desde que se conoció su relación con el entonces príncipe: "Se tiene mucha manía en general a la reina".

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