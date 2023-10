Alberto Rey hace un repaso por la carrera cinematográfica de la actriz Helen Mirren. La actriz londinense, que actualmente tiene 78 años, sigue en activo no solo como actriz sino también como modelo ya que hace tan solo unos días se la pudo ver desfilando en la Semana de la moda de París.

Como explica el periodista, "Helen Mirren es un ejemplo de actriz que se dio a conocer al mundo ya de mayor", aunque, como añade, "ya había trabajado muchísimo". Su papel más destacado fue interpretar a la reina de Inglaterra en 'The Queen', con 61 años, rol con el que ganó un Oscar. Como cuenta Alberto, la actriz está en ese punto que si en la película "sale Helen Mirren la película es mejor, su cuenta corriente está más contenta y todos más felices".

La actriz, al principio de su carrera, vio como muchas personas la juzgaban por su físico. Pero Helen no tenía pelos en la lengua y, durante una entrevista en la BBC, no dudó en pegarle un corte al presentador ante una pregunta muy impertinente. El presentador le preguntó si "su equipamiento" le perjudicaban en su carrera. La actriz, bastante extrañada, le preguntó a qué se refería con "su equipamiento".

El presentador no se atrevía a decir a qué se estaba refiriendo y se dedicaba a buscar sinónimos como figura o atributos físicos. La actriz, le preguntó, directamente, si consideraba que las actrices serías no podían tener pecho grande. El presentador contestó que podían distraer de la interpretación. A lo que la actriz le dijo que no estaba de acuerdo ya que "sería una actuación malísima si la gente solo se fija en el tamaño de tus pechos".