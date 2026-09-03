Pilar Vidal pone nota a su verano, en vídeo: "Me ha faltado pillar..."

La periodista ha disfrutado de la playa este verano y, en sus redes sociales, hemos podido ver que ha estado, por ejemplo, en Formentera.

Pilar Vidal ha disfrutado mucho de este verano, por ese motivo ha compartido en Zapeando el balance que hace de sus vacaciones. "Del uno al diez, ¿qué nota le pones?", pregunta María Gómez a la periodista.

"Ten cuidado lo que respondes que hemos visto tus redes y sabemos que te lo has pasado mejor que todos los que estamos en esta mesa", apunta la zapeadora. Para Vidal, su verano se merece un ocho.

"Me ha faltado pillar", confiesa Pilar, "si hubiese pillado pondría un diez". La periodista cuenta que cuando llegó a Valencia le preguntó a su padre si no había viudos o separados. "Paseo marítimo arriba, paseo marítimo abajo... no hay nada que pillar, fuera", cuenta.

"Date una vuelta por los tanatorios...", le sugiere Iñaki Urrutia, "ahí hay viudos". "Me parece un poco violento", responde Vidal. "Y si no hay mucho movimiento allí, aún te queda el cementerio", añade Miki Nadal.

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