"A Pablo le apetecía que me rompieran el lomo y me fui allí": María Gómez alucina con el entrenamiento de Roro para 'La Velada', en vídeo

Mañana arranca 'La Velada del Año' de Ibai Llanos y los zapeadores analizan algunos de los entrenamientos más salvajes de sus participantes, desde el de Roro con los monjes shaolin hasta la 'paliza' de Omar Montes a Edu Aguirre.

Queda solo un día para 'La Velada' de Ibai Llanos y Zapeando analiza cómo se han preparado algunos de los participantes de este año.

Uno de los combates que han despertado más expectación es el de 'Roro' contra la streamer mexicana Samy Rivers. Para este año, Roro ha ido a entrenar con los monjes shaolin, que la han sometido a una dura disciplina, desde subir y bajar escaleras a gatas a recibir directamente golpes en el torso.

"A Pablo le apetecía que me rompieran el lomo y me fui allí, y ahora estoy muerta", ironiza María Gómez, mientras que Nacho García recuerda su evolución desde que hacía pan de masa madre hasta los músculos que luce ahora, cuando "le dio una vuelta a una tortilla y se la comió el del ático".

Por otro lado, el combate estrella será entre 'TheGrefg' e 'IlloJuan', que hasta ahora solo se han enfrentado en un duelo de flexiones promovido por Ibai. "Están los dos para ir a la mili y cumplir todos los castigos que le ponga el sargento", apunta Nacho.

Otro cambio espectacular ha sido el de la influencer Marta Díaz, que subía a sus redes un vídeo con el antes y el después. "¿Esa es Marta Díaz o Poli Díaz?", alucina Maya Pixelskaya. Plex, por su parte, también lucía musculatura en la portada de 'Men´s Health', donde aparece tan fuerte que, según Mónica Cruz, "vamos a tener que llamarle dúPlex".

Edu Aguirre se preparó para su combate peleando contra Omar Montes y acabó con su nariz perjudicada. "Le pegó tan fuerte que se ha quedado sin olfato periodístico", indica Iñaki Urrutia.

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