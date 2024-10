Adriana Torrebejano y Eva Ugarte han visitado 'El Hormiguero' para presentar '¿A qué estás esperando?', la nueva serie de Atresplayer basada en las novelas de Megan Maxwell. "Tienen varias escenas subidas de tono y en el programa explicaron el truco que usan para rodar escenas de sexo", explica Maya Pixelskaya.

Torrebejano le explica a Pablo Motos, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, que "es muy difícil que tú te lo creas porque no está pasando e ir dos personas a la misma vez es muy difícil". La actriz indica que a veces les ponen "una pelotita en medio". "La pelota es la salvación", añade Ugarte, "no sé si contar, es el truco del mago".

Eva explica que "te la ponen ahí y tú haces lo que quieras y no notas nada", explica. "Después de esto, yo no sé si voy a poder usar la pelota de yoga de la misma forma", afirma María Gómez. Para Ugarte, rodar ese tipo de escenas fue un poco doloroso ya que se había quemado la tripa tomando el sol. "Es una escena donde me levanta la camiseta y me empieza a besar y con toda la barba...", recuerda la actriz. "La expresión de dolor y el placer es muy similar", añade.