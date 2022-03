"Un buen perro no solo da amor incondicional, también se encarga de que los hijos crezcan sin problemas de espalda", con estas palabras Cristina Pedroche da paso a un vídeo en el que un perrete va a recoger a la peque de la casa a las puertas del autobús escolar, le coge la mochila y se la lleva a casa para que no tenga que cargar con ella.

"Es muy tierno", afirma Dani Mateo tras ver la bonita estampa, aunque hay una cosa que no acaba de comprender: "No me queda muy claro si Baba es el nombre del perro o el mote que le han puesto a la niña por cómo le huele la mochila. Imagínate si la tienes de compañera de pupitre", comenta el presentador de Zapeando desencadenando las risas entre sus compañeros de mesa. En el vídeo principal de la noticia puedes ver este momentazo.