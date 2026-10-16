Las 10 mejores comedias de la historia, según la ciencia

Alberto Rey explica en Zapeando cuáles son las diez comedias más divertidas según la ciencia, con un ranking basado en las risas por minuto que provoca cada película. El estudio es americano y, por ende, casi todas las películas, excepto una, son americanas.

Alberto Rey, periodista en cine y series, expone en Zapeando las diez mejores comedias, según la ciencia. Advierte eso sí que el estudio es americano y que por tanto, todas las comedias, salvo una, son americanas. Y es la no americana la que cierra ese 'top 10'. Esto es, en el 10º lugar tenemos 'La vida de Brian' (1979), con 1,2 risas por minuto.

Es una película, cuenta Rey, "que estuvo a punto de no hacerse porque la productora consideraba que su guión era blasfemo y si existe es gracias a George Harrison, gran fan de los Python, que empeñó su casa para conseguir los 4 millones de libras que necesitaba para financiarla. Y cuando le preguntaron que por qué lo había hecho, confesó una cosa muy sencilla: es que quería ver la película".

Y ojo, porque, tal como admite Rey, "aunque tenga casi medio siglo, ves La vida de Brian hoy y te das cuenta de lo poco que hemos cambiado en cuanto al fanatismo religioso o político. ¿Por qué no os recuerda algo de la actualidad, esa reunión que los revolucionarios de izquierda no saben si son del Frente Popular de Judea, del Frente Judaico Popular o de la Unión del Pueblo Judaico? Pues eso, que viva Monty Python y a mirar siempre el lado más brillante de la vida".

Vamos ahora con la mitad de la tabla, del puesto 7 al 4. En el puesto 7º nos encontramos con 'American Pie' (1999) con 1,5 risas por minuto, en el 6º con 'El reportero' (2004), con 1,6 risas por minuto; en el 5º 'Borat', ese falso documental salvaje de Sacha Baron Cohen, que tiene 1,7 por minuto y en el número cuatro tenemos a 'Supersalidos' (Superbad, 2007), con 1,9 risas por minuto.

Y por último, en el top 3, nos encontramos con 'Agárralo como puedas', con 2,3 risas por minuto, en el segundo puesto con 'Resacón en Las Vegas' de Todd Phillips, con 2,4 risas por minuto: "La trilogía recaudó más de 1.400.000.000 de dólares, que es también otro éxito gordito", cuenta Rey.

Y por último, la película más divertida, el santo grial de las comedias es 'Aterriza como puedas' (1980) con 3 risas por minuto. Es decir, "una carcajada cada 20 segundos. 264 risas en total en toda la película. Dolor de tripa y agujetas aseguradas. El trío compuesto por David Zucker, Jerry Zucker y Gemma Abrams sentó las bases de cómo debían ser estas películas de parodias".

En el vídeo puedes ver el ranking y las explicaciones completas de Alberto Rey.

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