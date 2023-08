En esta entrega de 'Usted está aquí', El Gran Wyoming se ha rodeado de varios invitados de lujo, como son Miguel Ríos, Leonor Watling y Amaia. Juntos, sentados en varios sofás, como si estuvieran en casa, charlan y conversan acerca del tema sobre el que versa este capítulo: los bares.

Como no podía ser de otra manera, la memoria de Miguel Ríos viaja al pasado inmediatamente para recordar a El Reverendo, el fiel compañero de escenario en los espectáculos musicales en los que El Gran Wyoming llevaba el micrófono. "Era una de las personas más increíbles para hacer un show con él, además de buen músico". Amaia desconocía que El Reverendo falleció hace años y hace una inocente pregunta acerca de su ocupación actual. "Se murió, así que no metas la pata", bromea Wyoming.

"Este hombre sí tenía una virtud. Íbamos él y yo solos. El Reverendo salía 'mamao', pero 'mamao' y se ponía a tocar y acertaba todas las notas. Era muy difícil lo que hacía. Un día, en Bilbao, saludando se cayó y ya no hubo manera de levantarle. Y todo el mundo aplaudiendo pensando que era una coña", recuerda.

"¿Y ahí murió?", pregunta Amaia, bromeando. "No, y que no me lo recuerdes, coño", le pide el presentador. "Qué maravillosa eres", le dice Miguel Ríos a la cantante.