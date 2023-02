El Intermedio cierra su semana por todo lo alto con la actuación "de una leyenda viva de la música de nuestro país", presenta El Gran Wyoming, que da paso a Miguel Ríos, que interpreta en directo una de sus canciones más míticas 'El blues del autobús'.

En el vídeo principal de la noticia puedes ver la actuación de Miguel Ríos al completo, que aprovecha la ocasión para lanzarle un 'dardo' a El Gran Wyoming, que no puede evitar darle un abrazo al verle: "Yo que quería que actuaras con nosotros y me han dicho que te has retirado", espeta.