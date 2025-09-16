Marta y María Isabel pierden 50.000 euros por culpa de una botella de agua... y del público: "Nos hemos quedado con vuestras caras"

¿Quién iba a pensar que una botella de agua pudiera llegar a costar ese dineral? Marta y María Isabel se llevan su primer tropiezo en Tesoro o Cacharro por hacer caso a su instinto y al del público.

Marta y María Isabel fijan su mirada en la botella porque "brilla mucho". La botella forma parte del segundo duelo de objetos al que se enfrentan en Tesoro o Cacharro, el nuevo concurso de laSexta presentado por Iñaki López.

"Aunque parezca una botella de perfume, se trata de una botella de agua", aclara el experto, Marc Flotats, que intenta dar una pista a las participantes. "Es de cristal con acabados en oro llena del agua más pura y cristalina de los manantiales de Fiji, Francia e Islandia", detalla.

Además, se trata de un diseño de Fernando Altamirano inspirado en Amedeo Modigliani, destaca Flotats. "Pero es agua", responden las concursantes. María Isabel sigue 'emperrada' en que el vestido de Le Cocó, la primera invitada VIP de la noche, vale una millonada.

A pesar de las reticencias de su amiga, ambas deciden descartar la botella. "¡Ay no, me ha mirado, me ha mirado!", dice Marta asustada tras ver la expresión del experto, a punto de echarse atrás. "Que no, quitamos la botella", insiste María Isabel.

Ante la duda, preguntan al público, que por aclamación escogen al vestido como el objeto más caro de los dos. "Nos hemos quedado con vuestras caras y somos de barrio", amenazan ellas.

Por desgracia para ellas, se trata del objeto más valioso de hoy. 50.000 eurazos que se evaporan en sus caras. De hecho, es la botella de agua más cara del mundo.

*Puedes volver a ver el segundo programa de 'Tesoro o Cacharro' al completo en atresplayer.com.