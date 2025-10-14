Iñaki López, tras presentar una pieza de dragón en Tesoro o Cacharro: "Tiene pinta de atrapar polvo"

María José y Sonsoles juegan en Tesoro o Cacharro por descubrir si una figura de dragón gigante y "horrorosa" les va a hacer perder los 50.000 euros.

Una carta, una prótesis, un dragón, un cuadro, una camiseta, un catalejo, un posavasos, un cetro, una revista Playboy, una marioneta de agua y una película: ¿qué será un tesoro y qué un cacharro?

María José y Sonsoles son las concursantes "sexygenarias" que tendrán que saltar todos los obstáculos hasta lograr los 50.000 euros. Amigas desde la carrera de periodismo, se fueron a vivir juntas a Nueva York, se enamoraron a la vez, se casaron en el mismo año, se separaron casi al mismo tiempo, son abuelas y las dos tienen un perro.

Su primer objeto de oro es el cuadro, una representación de un retrato del cantante de Raphael, del artista Belin. Es una edición limitada de un mural realizado en el II Festival Urbano 23700. Solo estuvo a la venta 72 horas y pertenece a una colección privada.

El segundo objeto con el que van a enfrentar al cuadro es el dragón. Una pieza gigante que ha dejado sin palabras al público en el plató.

Se trata de Albin, una figura del siglo XV construida específicamente para el Castillo Encantado de Trigueros del Valle, en Valladolid. "No puede ser más feo, es horroroso", exclama Sonsoles, a lo que Iñaki López añade entre risas: "Solo te ha faltado decir que 'tiene pinta de atrapar polvo'".

