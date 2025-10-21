Iñaki López, sobre la figura hiperrealista de Rafa Nadal de Tesoro o Cacharro: "Tiene un poco más de pelo que el original"

Alberto Chicote visita el plató de Tesoro o Cacharro para llevar su objeto especial y acompañar a los concursantes de hoy. Lo que no nos esperábamos es que de invitado estuviera Rafa Nadal, o al menos, una figura que se le parece mucho.

El famoso y televisivo chef Alberto Chicote es un "hombre del Renacimiento", como bien dice Iñaki López en su presentación en Tesoro o Cacharro, aunque él mismo reconoce que no tiene el ojo crítico tan bueno con estos objetos como con los restaurantes.

A pesar de que niega ser "coleccionista como tal" sí que posee una pieza digna de ser exhibida en un museo: una ilustración que Carlos Pacheco hizo exclusivamente para él de las Campanadas 2018. Un objeto más que tendrán que valorar Miriam e Israel.

Sin embargo, la atención de la afilada lengua del presentador del concurso se la lleva la figura de cera hiperrealista de Rafa Nadal. "Creo que tiene un poquito más de pelo que el original", bromea haciendo reír a todo el plató.

"Pero tanto músculo, ¿eh?", intenta suavizar Chicote. "Sí, la forma física es idéntica", reconoce López antes de invitar a los concursantes a seguir adelante. Ellos deciden marcar la ilustración de Chicote. Todo un tesoro para él del que no sabemos si tendrá el mismo valor económico que emocional.

