El equipo de ¿Te lo vas a comer? con Alberto Chicote al frente se proponía en 2021 descubrir cómo se hace en los restaurantes londinenses las típicas comidas españolas. Tras hablar con algunos ciudadanos británicos, descubrieron que la paella es nuestra embajadora, con lo que el chef decidió ir a un local de 'Spanish Food' para probarla, a pesar de que la experiencia ya le decía que no iba a ser de su agrado.

El cocinero llegó al restaurante Goya y presenció cómo el chef preparaba la paella. Un chef español, además. Los ingredientes que usaba, la ausencia de azafrán y la poca cantidad de arroz que utilizaba en este plato llamaron su atención. Pero lo más duro llegó cuando vio la paella valenciana. "Menos mal que vives en Londres, si vivieras en España te tendrías que esconder en un agujero", le decía con contundencia.

Su primera impresión no cambió cuando probó el arroz. Sin embargo, a los comensales ingleses parecía encantarles. "Me da la sensación de que todo vale aquí. Me pregunto qué pasaría si a su 'fish and chips' lo destrozáramos así", reflexionaba Chicote.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Te lo vas a comer de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.