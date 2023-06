Unos días antes de la grabación de este programa de ¿Te lo vas a comer?, Alberto Chicote anunció en redes que buscaba personal para su nuevo restaurante. Además de cientos de candidaturas, recibió también un mail que llamó mucho su atención, donde un sitio llamado 'MilReseñas' le ofrecía publicar reseñas positivas (y falsas) de su establecimiento a un 'módico' precio.

Desde entonces, el objetivo del chef no es otro que el de desvelar el negocio ilegal que se esconde tras estos comentarios, aparentemente auténticos, por los que tanto se dejan guiar los clientes y usuarios. Con este fin, un miembro del equipo del programaresponde a este correo electrónico. El resultado de la investigación es más que satisfactorio y el cocinero logra quedar en persona con este 'empresario'.

Una discreta terraza de un restaurante es el escenario elegido para este encuentro al que se presenta el mismísimo Chicote, que no duda en seguir adelante con su misión, manteniendo su papel. La operación, que carece de riesgo más allá de que se eliminen "uno o dos comentarios de vez en cuando", le asegura, debe contar con textos que ellos mismos envíen para que sean verosímiles, con datos concretos, como nombres de los camareros.

Ellos se encargan de "engañar a Google", diciéndole "de alguna manera" que quienes escriben han ido a ese local. Los comentarios proceden de varias cuentas diferentes de una misma persona o incluso "de grupos", "hombres" y "mujeres". "Todos españoles", precisa.

"Lo que más me preocupa es la discreción. No me puedo permitir el lujo de que de pronto llegue 'Perico el de los palotes' a decir, 'yo estoy escribiéndole reseñas falsas a Alberto Chicote'", le indica el chef. Aunque el vendedor se queje de que "Google ahora lo pone más difícil que antes", asegura que no se trata de una práctica ilegal y recalca que no les van a "meter en la cárcel". Algo que él sabe bien después de dedicarse tres años a este tipo de transacciones.

El cocinero ya no puede más y descubre la pantomima. "¿Sabes lo que pasa? Yo ahora estoy en plena grabación de un programa acerca de las reseñas falsas en internet y bueno, yo no tengo ninguna intención de contratarte nada, porque es ilegal. A mí no se me ocurriría nunca hacer algo así. Porque estás cometiendo una ilegalidad", le dice a gritos. El 'empresario de las reseñas falsas' se está levantando para huir de la escena y no duda en dejar a Chicote solo en la terraza.