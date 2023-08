Alberto Chicote investigó en ¿Te lo vas a comer? qué hay detrás de la comida china que comemos en España. Para ello, el exitoso chef acompañó a la Policía Local de Zaragoza a visitar varios restaurantes chinos para comprobar si contaban con las licencias necesarias y con las medidas higiénico-sanitarias que establece la ley.

El agente entra en la cocina, donde comenzó a "rellenar el acta de inspección" mientras Alberto Chicote no dio crédito de lo que vio: "Todo comida sin refrigerar, no han fregado aquí en la vida". "Todo lleno de mierda", insistió Chicote, que afirmó que tenía la fortuna de "no haber pedido nunca comida" en ese local tras ver las condiciones de los alimentos y la falta de higiene en la cocina. Incluso, el agente realiza una fotografía de una cucaracha en la campana y el dueño del local, sorprendentemente, la tira al suelo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Te lo vas a comer de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.