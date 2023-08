Dejándose llevar por las (malas) reseñas de los usuarios, Alberto Chicote buscó en 2021 los mejores/peores restaurantes y platos de comida española que se sirven en Londres. "Si queréis ir a un español, os sale más barato ir a España" o "las croquetas son asquerosas" son algunas de las opiniones que los clientes pusieron en internet sobre el primer local que visitó.

El cocinero se armó de valor para probar las raciones de 'El Metro', ubicado en Chelsea. Ni la fabada, ni las berenjenas fritas ni las croquetas fueron del agrado de Chicote. Eso sí, no podía negarse que fueran caseras. "Por la forma, no hay máquinas que las hagan tan feas", sentenciaba. Además, le resultaron "descorazonadoras".

Pero lo que más disgustó al presentador de ¿Te lo vas a comer? fue, sin lugar a dudas, la tortilla de patatas. "La madre que me parió, no hay quien se la coma", decía con un gesto de disgusto. "Los que venga, cuando oigan aquello de que la cocina española es de las mejores del mundo dirán 'pues será porque lo dicen, porque lo que yo he probado...".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Te lo vas a comer de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.