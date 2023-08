Tras haber participado en un operativo policial de riesgo en Portugal, Alberto Chicote tenía una cita antes de volver a España. "He quedado con una persona. Está metida de lleno en el negocio del marisco ilegal", anunciaba en este programa de ¿Te lo vas a comer? emitido en 2019 en laSexta. Su labor era hacer llegar las almejas ilegales del país luso hasta las depuradoras españolas. El escenario de este encuentro fue el emblemático puente 25 de abril.

"Me gustaría dejar claro que usted nos ha pedido que no salga su identidad y que no se identifique su voz y su imagen", decía al comienzo de esta entrevista. Esta persona aseguraba que este 'negocio' llevaba en funcionamiento desde hacía unos 15 años. "Compran el marisco ilegal en la playa, lo meten en sus coches y se lo llevan a las depuradoras de Galicia", describía. Las almejas llegan también a otras partes de la geografía española. "Huelva, Andalucía, Isla Cristina...", enumeraba. Sin embargo, "a Galicia va la mayoría".

Este comerciante pagaba a 3 o 4 euros el kilo de marisco en la playa y lo vendía a 5 o 5,50 euros. "Directamente a la depuradora de destino", decía Chicote buscando confirmación de su interlocutor. Efectivamente, así es cómo se llevaba a cabo esta operación, le reconocía. En su última transacción vendió unas 3 toneladas y media.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.