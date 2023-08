Siguiendo la ruta que llevan los cargamentos ilegales de almejas desde Portugal hasta Galicia, Alberto Chicote y el equipo de ¿Te lo vas a comer? llegaron hasta Pontevedra en este programa emitido en 2019. El chef acompañó a los guardacostas de la Xunta en uno de los controles que asiduamente realizan para cerciorarse de que los transportistas tienen toda la documentación de los productos en orden. Ellos son los encargados de que todo el marisco que atraviesa las fronteras de la comunidad cumpla cada punto de la normativa y así evitar que circulen por España bivalvos en malas condiciones que pueden suponer un peligro para la salud de quienes los ingieren.

"Ahora mismo hay tres furgonetas paradas. Dos de ellas estaban vacías y vamos a ver si esta tercera lleva algo de producto o no", explicaba Alberto Chicote ante las cámaras. "Solo puede traer lo que pone en el documento de transporte", le especificaba una de las agentes. Buena parte del género no se encuentra en la documentación. "Esto es para comer nosotros", se justificaba el hombre. "Joder, ¿cuántos sois? ¿30?", respondía el chef. Además de la retirada del producto, el transportista se enfrenta a una sanción que va de 300 euros a 2.000 euros.

Los agentes dan el alto a otro conductor de furgoneta, que también lleva consigo cargamento sin la documentación de trazabilidad. "Hay lonjas que no dan etiqueta, en la Isla no dan etiqueta, en El Grove no dan etiqueta...", afirmaba el hombre. Pero sus explicaciones no fueron suficientes para la guardacosta ni para Chicote.

"¿Sabes lo que pasa? Que yo he estado en alguna lonja y me dicen que eso es una cosa igual para toda Galicia, que lo hace la Xunta, que la documentación sale igual en todas las lonjas y el sistema de control y trazabilidad es el mismo", argumentaba el chef. "Debería ser así, pero esta gente (los guardacostas) en lugar de estar controlándome a mí debería ir a explicárselo a los de la lonja, ¿no?", se defendía.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.