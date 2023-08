El cocinero Iván Méndez explicó en este vídeo de Te lo vas a comer que "la carne de mero es el top de los pescados": "Si te la encuentras en el plato, tienes que fijarte en la piel, es grisácea y una carne muy blanca con sabor aterciopelado". "No siempre tenemos mero en la carta", detalló el cocinero, que explicó que "depende mucho del mercado": "Con el precio que adquiere es un pescado que da mucho a engaño y fraude en los restaurantes".

Iván Méndez destacó a Alberto Chicote que lo estaban comprando a 38 euros el kilo en Vigo: "Estamos vendiendo la ración sobre 32 euros". "Entonces, el que lo vende a 14 euros, hablamos de otro producto", afirmó el presentador a Méndez, que confirmó que a ese precio seguro que el restaurante no está dando mero. "Esto y el rape negro son los platos más demandados de la carta", destacó el chef, que afirmó que "la Perca del Nilo se parece al tamaño del mero, pero no a su sabor". "Es complicado de reconocer si no tienes identificado el sabor del mero" y encima echan salsas en el plato: "Me molesta que vayas a un restaurante y te intenten engañar", lamentó el cocinero.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Te lo vas a comer de 2018, que se ha reemitido en laSexta este jueves.