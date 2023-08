"Cuando yo pido una cosa en un restaurante espero que sea ese el que me atienda y no que le diga al de enfrente que me traiga la comida", explica Alberto Chicote al encargado de un restaurante de La Rambla de Barcelona, después de ver que los camareros de ese local cruzaban al de enfrente para coger los arroces que él y Òscar Broc han pedido, como puede verse en el vídeo de portada recuperado de un programa de 2019 como los mejores momentos.

A Chicote también le molesta que el encargado le mienta sobre el origen del arroz que han traído. Anteriormente, también les habían servido los entrantes del restaurante de enfrente. "Me faltaban estos productos", trata de explicarle el camarero a Chicote mientras él le enseña un vídeo que prueba lo que dice.

Les habían prometido que el arroz sí que vendría de sus cocinas. "¿No te parece alucinando que venga el encargado de un sitio y el encargado del otro a hacernos la triquiñuela?", le pregunta Chicote a Broc.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.