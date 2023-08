"Yo no puedo diferenciar estos huevos de cualquier otro de los que yo me puedo encontrar en el mercado", admitía Alberto Chicote frente a un experto ganadero que fue entrevistado para esta entrega de ¿Te lo vas a comer? emitida por primera vez en 2020. "Como están ahora mismo, no, pero para eso tienen un registro de trazabilidad. Viene el número de explotación en el huevo", le explicaba.

La clave para distinguir unos de otros está en el primer dígito del número que está impreso. "0 es explotación ecológica. Si es 1, es huevo campero: las gallinas pueden ser iguales, pero no están en un ambiente ecológico, sino en un ambiente convencional. Si es 2, son gallinas de suelo: las gallinas no salen al exterior y están criadas en suelo, no en jaula. El número 3 es de gallinas que están en jaula", detallaba, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

Dependiendo de la tipología, el precio varía y mucho. "Estamos hablando de que prácticamente cuadruplica el precio (del 3 al 0). Si alguien tiene huevos convencionales y los puede meter en la cesta del ecológico, el beneficio se multiplica por tres o por cuatro", calculaba Chicote. Este fraude es posible, confirmaba el experto.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de ¿Te lo vas a comer? de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.