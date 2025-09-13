Zaida Cantera, sobre las acusaciones de Trump a la izquierda radical: "Lo hace para poder poner todas las medidas que pueda de corte dictatorial"

Zaida Cantera sostiene en laSexta Xplica que las palabras del presidente estadounidense "incitan al odio" y que el republicano "está utilizando este asesinato para atacar a organizaciones" de diferentes ideologías.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado a la izquierda como la culpable del asesinato de su aliado, el activista conservador Charlie Kirk: "La violencia política de izquierda radical se ha cobrado vidas".

La exdiputada del PSOE Zaida Cantera asegura que "Trump busca una confrontación en la que se mueve muy bien, en el caos y en la inseguridad" y que utiliza este contexto en cuanto a su ciudadanía "para poder imponer todas las medidas que pueda de corte dictatorial".

"No olvidemos que está utilizando este asesinato para atacar a las organizaciones que considera que no son de su corte ideológico. Esto no justifica ningún asesinato de ninguna persona, pero hay que tener en cuenta que las palabras tienen un poder muy fuerte", añade.

Es por ello que Cantera expresa que las palabras del líder republicano "incitan a la violencia": "Esto hace que nuestra ciudadanía se polarice y yo no quiero vivir en un mundo en el que me miren con odio o yo tenga que mirar con odio".