Wyoming, sobre la bronca de Trump a Netanyahu: "Su amistad está más destruida que la Franja de Gaza"

"Eres un puto loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí". En estos términos se habría referido Donald Trump a Benjamín Netanyahu. La reacción de Wyoming, en este vídeo.

Donald Trump continúa siendo el gran protagonista de la actualidad internacional y, según Wyoming, "dando cada vez más miedo". Por eso propone dejar de llamarlo líder del mundo libre y pasar a denominarlo "Trumpy, el presidente diabólico".

Según el medio Axios, Trump habría tenido una tensa conversación con Benjamín Netanyahu, al que habría dicho: "Eres un puto loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el culo. Todo el mundo te odia y odia a Israel por esto. ¿Qué mierda estás haciendo?".

"Qué triste es ver a dos amigos pelearse, con lo que han sido ellos", ironiza Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que la amistad entre Trump y Netanyahu "está más destruida que la Franja de Gaza".

Tras esa llamada, Trump da por cerradas las hostilidades en el Líbano. Israel, por su parte, se ha comprometido a no bombardear más Beirut, pero sigue atacando otras zonas del país, dificultando así que Trump consiga su plan de paz con Irán. Por esto, Wyoming apunta que Trump ha perdido la paciencia con Netanyahu, mientras que "Trumpy" ha perdido directamente la cabeza.

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