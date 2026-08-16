Wyoming, sobre el caso Begoña Gómez: "Imagínate que le hacen esto a Ana Botella, que ella sí llevaba a un pavo con bolsas de la compra"

En su entrevista en laSexta Xplica, El Gran Wyoming hablaba sobre el 'lawfare', la condena al fiscal general del Estado, el caso Begoña Gómez y el juez Peinado.

"Estamos sometidos a un estado de 'lawfare' que me parece impresentable", sentenciaba El Gran Wyoming en la recta final de su entrevista en laSexta Xplica. "La condena al fiscal general del Estado es un delirio total", afirmaba, para después recalcar que él dice esto "en favor de la Justicia": "Tan jueces son los que condenaron al Fiscal General como las dos juezas que emitieron el voto particular, que es demoledor".

Wyoming aseguraba que coincidía con ellas. "No estoy hablando de la Justicia, estoy hablando de la interpretación que han hecho unos jueces que, desde mi punto de vista, están haciendo una labor política impresentable", recalcaba.

Tampoco se olvidaba del juez Peinado, en relación al caso Begoña Gómez. "Es lo mismo que hizo García-Castellón con Podemos, un machaque sistemático durante años y al final no había nada", aseguraba.

Para Wyoming, el hecho de que el juez peinado haya señalado a la mujer de Pedro Sánchez ha facilitado que los partidos de la Oposición, como el PP, elaboren ese discurso contra el presidente del Gobierno. "El Coliseo mediático entonces lo inunda todo. Pero, ¿alguien puede decir cuál es la causa? ¿Dónde está la pasta? Si ha malversado, ¿dónde está el lucro? ¿En qué cuenta corriente se sabe que esta señora tenga un solo céntimo que provenga de algún lado?", se preguntaba.

"Imagínate que le hacen esto a Ana Botella, madre del amor hermoso. Ella sí llevaba a un pavo con dos bolsas de la compra", decía entre risas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido