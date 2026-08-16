Un ataque masivo de Ucrania con drones y misiles sobre la región de Moscú y el sur de Rusia deja al menos siete muertos

¿Qué ha pasado? Las autoridades rusas informan del derribo de 822 aparatos no tripulados que sobrevolaban 16 regiones del país. La conocida como 'Amazon rusa', de nuevo uno de los objetivos del Ejército de Zelenski.

Ucrania ha lanzado una ofensiva con drones y misiles contra Rusia, afectando a la región de Moscú y el sur del país, dejando al menos siete muertos. En Rostov, cinco personas fallecieron por bombardeos nocturnos, mientras que en Moscú un hombre de 83 años murió tras el impacto de un dron. Además, en la región de Bélgorod, un proyectil alcanzó un autobús, causando una muerte y nueve heridos. Las defensas antiaéreas rusas han derribado cientos de drones en varias regiones. El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, ha propuesto treguas que fueron rechazadas por el Kremlin.

Ucrania ha atacado Rusia. Lo ha hecho con drones y misiles, en una ofensiva contra la región de Moscú y el sur del país de Vladímir Putin que ha dejado al menos siete muertos.

En Rostov, el gobernador Yuri Sliusar ha confirmado la muerte de cinco personas en el bombardeo nocturno con drones de ala fija y misiles. Además, ha habido destrozos en viviendas particulares, infraestructuras y fábricas.

En total, las defensas antiaéreas han derribado más de 150 drones en nueve distritos de esa región meridional, que limita con el Donbás y está bañada por el mar de Azov.

En Moscú, mientras, ha muerto un hombre de 83 años después de que un dron cayera sobre su casa. Así ha informado de ello el gobernador Andréi Vorobiov, que ha asegurado que ha sido uno de los ataques más masivos contra su región de los últimos tiempos.

Las baterías antiaéreas, ha expuesto, han abatido un total de 187 drones, que también dejaron otros tres heridos.

En la región fronteriza de Bélgorod, una persona ha muerto y otras nueve están heridas después de que un autobús de trabajadores fuera alcanzado por un proyectil. El gobernador Alexandr Shuváyev, por esto, ha acusado a Kyiv de terrorismo.

Los drones han alcanzado también un almacén de Wildberries, la conocida como 'Amazon rusa'. Según cuentan en Telegram, el más grande de Rusia cuenta con unos 200.000 metros cuadrados de superficie.

La compañía confirmó el ataque ocurrido en la ciudad de Podolsk, que se encuentra a 36 kilómetros del centro de Moscú, pero añadió que todo el personal fue evacuado a tiempo. Aunque nadie resultó herido, se ha declarado un incendio, que ha sido localizado, pero no extinguido, según los servicios de emergencia.

Serguéi Sobianin, alcalde de Moscú, ha informado de tres heridos y del derribo de unos 600 drones que se dirigían hacia la ciudad, de 13 millones de habitantes, desde la tarde del sábado.

Según el parte de guerra, las defensas antiaéreas rusas han derribado un total de 822 aparatos no tripulados que sobrevolaban 16 regiones, incluyendo la anexionada península de Crimea.

Según las autoridades rusas, al menos 201 civiles han muerto en julio por ataques ucranianos, en su mayoría con drones, contra territorio ruso y las regiones ucranianas ocupadas por Moscú.

Mientras, el grupo independiente ruso 'Conflic Intelligence Team' ha cifrado en 634 el número de víctimas civiles de ambos bandos durante el mes pasado. De todos ellos, dos tercios serían ciudadanos ucranianos.

El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, ha propuesto en las últimas semanas una tregua aérea y otra para cesar los bombardeos contra los puertos del mar Negro, ataques que han disparado los precios del cereal a nivel mundial, pero el Kremlin rechazó ambas propuestas hasta lograr un arreglo "fiable y duradero".

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