Miguel Ángel Cortés señala que Ana Botella fue "clave" en la victoria de Aznar en 1996: "Es el mejor complemento que ha tenido"

El carácter de la esposa del exlíder popular, que destaca por su simpatía y expresividad, contrasta con el de Aznar, cuya imagen era más dura y antipática.

José María Aznar no conseguía atraer el interés de la gente. Esto hizo que tuviera que buscar su carisma perdido en una época en la que todavía reinaban los chistes verdes, los comentarios cargados de machismo disfrazados de chascarrillos.

El líder popular tuvo que adaptarse, mostrándose desinhibido. "Aznar quería ser simpático con los periodistas y utilizaba la táctica del rey Juan Carlos, que nos contaba chistes", recuerda Mariano Guindal. El periodista cuenta que publicó un artículo en 'Interviú' sobre los chistes del exlíder popular. "Y ni un chiste más", añade, "ya se acabó, porque alguien le dijo: 'Así no se hace uno el simpático'".

"Aznar, si en vez de haber sido político hubiese hecho la carrera de humorista, hubiese acabado en el paro", señala Miguel Ángel Cortés. Este fue un estrecho colaborador del líder popular en ese momento. Además, formo parte del llamado 'Clan de Valladolid'.

El líder popular formó su equipo en Valladolid, pero después se lo llevó con él a Madrid cuando fue elegido candidato. "A los que supuestamente pertenecíamos al clan nos entraba la risa siempre que lo decían y al propio Aznar", recuerda Cortés.

Cortés señala que un factor clave en la victoria de Aznar en 1996 fue Ana Botella. "Es el mejor complemento que ha tenido el presidente", indica el fundador de FAES. Y añade: "Es súper simpática es muy expresiva. Aznar es más seco y Ana es realmente jovial".

El sociólogo Hans Laguna también considera a Ana Botella "clave" para entender cómo Aznar consiguió acercarse a la ciudadanía. "A priori Aznar es una persona con una imagen dura y antipática, y Ana Botella fue utilizada estratégicamente para, de alguna forma, humanizar a Aznar frente al electorado", explica.

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