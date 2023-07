Óscar es propietario de 15 gimnasios

Óscar Vergara, dueño de 15 gimnasios, afirmó eque "no hace falta dinero para emprender", algo con lo que no está de acuerdo el economista Alejandro Inurrieta. Además, el empresario dijo que "no todo el mundo tiene muchas ganas de trabajar", una afirmación criticada por Afra Blanco.