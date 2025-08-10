Pascual, propietario de 15 viviendas: "Yo he sido pizzero y policía, y cuando acababa de trabajar iba a reformar pisos"

Pascual Ariño, ex policía e inversor inmobiliario, explica cómo logró comprar y mantener hasta 15 propiedades gracias a su esfuerzo y dedicación. Además, señala que la clave para el éxito está en la educación financiera, no en la figura del rentista.

En una entrevista para laSexta Xplica, Pascual Ariño contó cómo consiguió comprar y mantener hasta 15 propiedades a lo largo de los años. "Yo he sido policía durante 14 años, antes trabajaba en Telepizza, de repartidor, de todo, y cuando era policía y terminaba de trabajar, lo que hacía era ir a reformar pisos. Como no tenía dinero para la reforma, cogía los sacos de escombros y los subía yo solo, así como los sacos de cemento y los ladrillos", explicó Ariño.

Para él, su negocio se basa en "coger una propiedad, sacar el mayor partido posible, venderla y comprar otras dos". "Yo he sido policía, llegaba justo a fin de mes y me ponía a hacer horas extra reformando mis propios pisos", insistió.

Además, Pascual Ariño alegó que el problema actual en torno a la vivienda y a la inversión y los negocios de ahora. "No son los rentistas, sino la falta de educación financiera", por parte de las nuevas generaciones de inversores inmobiliarios.

