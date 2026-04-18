Víctor Gutiérrez: "El PP se ha travestido de Vox desde la peluca a los tacones"

En sus palabras en laSexta Xplica, el diputado del PSOE ha apuntado a María Guardiola y dice que su imagen "ha quedado por los suelos": "Han tutelado su negociación desde Génova".

Víctor Gutiérrez, diputado del PSOE, ha estado en laSexta Xplica para hablar del pacto del PP y de Vox en Extremadura. En sus palabras, ha sido muy crítico con la figura de María Guardiola: "Su imagen ha quedado por los suelos".

"Decía que el PP no se podía travestir de Vox y se ha travestido desde la peluca a los tacones", ha afirmado.

Y señala el motivo del cambio de parecer desde sus palabras en 2023: "Dijo cosas que nos gustaron a todos y se llevó un buen tirón de orejas desde Génova".

"Ahora ha cedido en cuestiones y han tenido que tutelar su negociación desde Madrid", ha expuesto.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.