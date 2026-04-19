Víctor Gutiérrez: "Vox incita constantemente a la violencia y el PP tampoco está libre"

El diputado del PSOE, en laSexta Xplica, ha recordado cuando Ayuso llamó "hijo de puta" a Sánchez en el Congreso. "Se han hecho lemas y camisetas", ha apuntado en el programa.

Víctor Gutiérrez, diputado del PSOE, ha hablado en laSexta Xplica de la situación vivida en Granada en el acto de Vox y del insulto de Santiago Abascal a Pedro Sánchez. El líder de la ultraderecha, en un momento dado, llamó "hijo de puta" al presidente del Gobierno.

"Vox está encantado con esto. Vemos a Abascal caminar hacia donde están los manifestantes, escoltado por su perímetro de seguridad, para buscar esto. Hay que condenar la violencia, pero los políticos tienen una responsabilidad de tratar de apaciguar las cosas", ha expuesto.

Y pone el foco en el insulto: "Vox incita constantemente a la violencia. No toda la violencia son golpes".

Además, ha metido en el saco al PP: "El Partido Popular tampoco está libre. Ayuso llamó hijo de puta al presidente y se han hecho camisetas y lemas".

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