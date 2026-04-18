Cristina Almeida, crítica con María Guardiola (PP): "Yo me hubiera ido antes que renunciar a principios que ha entregado a Vox"

La abogada ha lamentado que "esa extremeña que antes tenía una apariencia más de colaboración, se haya creído ahora todos los trucos que le ha metido Vox".

Cristina Almeida se ha pronunciado sobre el pacto de PP y Vox en Extremadura, mostrándose crítica con María Guardiola. "Yo soy extremeña y ella es una extremeña que antes tenía una apariencia por lo menos más de colaboración y se ha creído todos los trucos que le ha metido Vox", ha expresado la abogada, quien ha dicho que ella, aunque hubiese ganado las elecciones, se "hubiera ido antes que renunciar a principios que ella tenía y que ahora se los ha entregado a Vox".

En este sentido, Almeida ha subrayado que "es verdad que las dimisiones no se llevan", pero ha dicho que ella, por lo menos, "tiene un pudor". Así, ha criticado que Guardiola "hiciese unas declaraciones e hiciese unas promesas a los extremeños y luego se trague este documento". "Le va a sentar mal o se lo hacemos sentar mal los extremeños", ha manifestado.

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