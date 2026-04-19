España, Brasil y México piden respeto "a la integridad territorial de Cuba" y llaman a un "diálogo sincero y respetuoso"

Los detalles Los Gobiernos de los tres países han recalcado la importancia del "Derecho Internacional" y se han comprometido a "incrementar de manera coordinada" la respuesta humanitaria "dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano".

Los Gobiernos de España, Brasil y México han emitido un comunicado conjunto expresando su "enorme preocupación" por la "grave crisis humanitaria" en Cuba. Han instado a un diálogo "sincero y respetuoso" conforme al Derecho Internacional para encontrar una solución. Además, se han comprometido a "incrementar de manera coordinada" su respuesta humanitaria para aliviar el sufrimiento del pueblo cubano. Reiteran la necesidad de respetar los principios de la Carta de Naciones Unidas y subrayan su compromiso con los derechos humanos y el multilateralismo. Critican la política de Donald Trump, quien ha agravado la crisis energética en la isla.

Los Gobiernos de España, Brasil y México ha emitido un comunicado conjunto para expresar su "enorme preocupación" por la "grave crisis humanitaria" que atraviesa Cuba. En el texto, los tres países han hecho un llamamiento a un diálogo "sincero, respetuoso y acorde al Derecho Internacional" para encontrar una solución a la situación de la isla.

Además, han mostrado su compromiso para "incrementar de manera coordinada" su respuesta humanitaria "dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano".

En el comunicado, los tres Gobiernos han emplazado a adoptar "medidas necesarias para aliviar esa situación" y llaman a evitar "acciones que agraven las condiciones de vida de la población".

En ese sentido, han reiterado la necesidad de respetar "los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias, consagrados en la carta de Naciones Unidas".

Los países han reafirmado también su "compromiso irrenunciable con los derechos humanos, con los valores democráticos y con el multilateralismo", subrayando que el objetivo del diálogo que reclaman es el de "encontrar una solución duradera a la situación actual".

"Que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad", expresan los tres Gobiernos en el texto.

Y es que Donald Trump tiene a la isla entre ceja y ceja desde hace tiempo. El republicano, que ha coqueteado con la idea de tomar Cuba de forma "amistosa", les ha cortado el suministro de petróleo desde su bombardeo en Caracas y no deja que el crudo se acerque al país. Todo ha derivado en una crisis energética sin precedentes que tiene al pueblo cubano en una situación muy grave a nivel humanitario.

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