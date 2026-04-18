Víctor Gutiérrez (PSOE), tras el pacto PP-Vox: "Desde que Feijóo lidera, ha ido empujando las líneas rojas de la moderación hacia la ultraderecha"

El diputado del PSOE ha criticado que este acuerdo "desbloquea el Gobierno, pero inicia el bloqueo del avance, de los servicios públicos y de los derechos sociales".

El diputado del PSOE Víctor Gutiérrez ha lamentado en laSexta Xplica que el acuerdo alcanzado por PP y Vox en Extremadura "desbloquea el Gobierno, pero inicia el bloqueo de verdad, el del avance, el bloqueo de los servicios públicos y de los derechos sociales"."Yo creo que es digno de analizar cómo Feijóo desde que llega a liderar el Partido Popular ha ido empujando las líneas rojas de la moderación del Partido Popular hacia la frontera con la ultraderecha y ha llegado al punto en el que su argumentario y su relato está absolutamente diluido en Vox", ha expresado.

En lo referente a Vox, el diputado socialista ha señalado que "se hablaba mucho de venía a la política para no andar jugando con los sillones y al final esto también ha sido la constatación de que les interesan los sillones".

Así, para terminar, Gutiérrez ha subrayado que "hay muchos puntos de ese pacto que son una auténtica vergüenza y que son irrealizables" y ha asegurado que "el Gobierno de España va a estar muy vigilante de que no se produzca ninguna discriminación y de que no se perjudique ningún derecho fundamental".

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