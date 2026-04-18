Chicote, claro con el pacto PP - Vox en Extremadura: "Guardiola se la ha tenido que envainar"

En sus palabras en laSexta Xplica, el periodista ha tildado de "tocomocho" el pacto entre los 'populares' y la ultraderecha. "Afirman cosas que no se van a cumplir", expone.

Javier Chicote ha estado en laSexta Xplica para hablar del paco entre el Partido Popular y Vox en Extremadura. El periodista afirma que el acuerdo "se supervisó y se aceptó línea por línea desde Génova" pero no entiende que metieran el concepto de "prioridad nacional".

"No es legal. Es la parte más grave. El resto es jugar al tocomocho con cosas que no se van a cumplir", cuenta.

Y pone el foco en los menores no acompañados: "Qué pasa, ¿que se van a quedar en Canarias, en Ceuta o en Melilla? Es un disparate".

"Han dado a Vox como una victoria moral de mira lo que tengo, pero ese papel no va a ir a ningún lado. Guardiola sí se la ha tenido que envainar", concluye.

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