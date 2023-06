Miguel Ángel Revilla predice que en las elecciones generales del próximo 23 de julio -en las que augura una victoria de Alberto Núñez Feijóo- "la economía no va a ser lo más importante". "Y es injusto, porque Pedro [Sánchez] ha hecho una gran gestión", puntualiza el político.

Revilla destaca no obstante que el líder socialista "tiene un cartel fuera", donde, asegura, le estiman "todo lo que no le quieren aquí". "A este tío no le va a faltar empleo", asegura el presidente saliente de Cantabria, que destaca que Sánchez "es hombre de confianza del presidente de Estados Unidos".

"Lo que hizo en 24 horas cambiar de socio a Argelia con Marruecos, sacrificar 40 años de Sáhara, referéndum, etc., eso se paga", asegura Revilla, que apunta también que el actual presidente del Gobierno "tiene peso" en Europa y que "con la señora presidenta de la Comisión Europea hay 'feeling'".

"No me extrañaría nada que dentro de poco Pedro esté en uno de los grandísimos cargos internacionales", presagia Revilla, que insiste en que Sánchez "tiene muy buena imagen" en el exterior e incide en el hecho de que "habla inglés, cosa importante". Puedes escuchar su análisis en el vídeo.