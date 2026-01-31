Ahora

Reflexión en laSexta Xplica

Valdivia, tajante sobre la violencia del ICE de Trump en EEUU: "Se llama fascismo, limpieza étnica"

El periodista se ha referido al ICE como "una Policía paramilitar para cambiar un régimen democrático y convertirlo en una dictadura".

Valdivia

Antonio Ruiz Valdivia ha señalado en laSexta Xplica que Donald Trump se "vanagloria diciendo que habla claro", tras lo que el periodista ha querido, precisamente, hablar claro sobre el ICE: "Eso se llama fascismo y se llama limpieza étnica", ha denunciado.

Así, Valdivia se ha referido al ICE como "una Policía paramilitar para cambiar un régimen democrático y convertirlo en una dictadura". "Por lo tanto, esto es totalmente condenable y vamos a decirlo claro", ha manifestado, al tiempo que ha expresado que le "preocupa muchísimo el silencio que vemos en España sobre lo que está pasando en EEUU por parte de Vox".

Las 6 de laSexta

