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Sonia Brañas, transportista

Una transportista, sobre las medidas del Gobierno para el combustible: "Las ayudas están bien, pero no son la solución"

Sonia Brañas, transportista, explica que "las ayudas están bien pero no son la solución" ante el aumento del precio del combustible y explica que esas ayudas a los transportistas "algunos cargadores quieren que les repercuta a ellos en el precio".

Una transportista, sobre las medidas del Gobierno para el combustible: "Las ayudas están bien, pero no son la solución"

Sonia Brañas, transportista, explica en el plató de laSexta Xplica cómo está afectando a su sector la guerra de Irán después de que, para mitigar la subida del precio de los carburantes y de la energía, el Gobierno haya lanzado un paquete de propuestas destinadas, en primer lugar, al sector del campo, y al del camión. Además, Brañas responde al ministro de Transportes, Óscar Puente, quien recientemente ha afirmaod que se podía haber sido algo más ambicioso y que no descarta nuevas medidas para el sector del transporte.

"Claro, es que lanzó al mercado una bomba de humo", afirma Brañas, que asegura que a los profesionales del sector les tienen acostumbrados "a lanzar bombas de humo como si las ayudas fueran a ser una panacea". "Esas ayudas que han propuesto de 20 céntimos, que ya se verá cómo y cuándo nos las darán son a partir del 22 de marzo, pero, ¿qué pasa desde el día 1?, de eso no nos han dicho nada", afirma la mujer.

Además, destaca que, como autónoma, tiene "varios trabajos": "Hay algunos de nuestros cargadores que se quieren quedar esos 20 céntimos". "Como diciendo, si nos dan ayudas, esas ayudas quieren que les repercuta a ellos en el precio", destaca Brañas, que insiste en que "las ayudas están bien porque ayudan, pero no son la solución".

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