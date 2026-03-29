Irán deja a EEUU sin uno de sus 'juguetes' más exclusivos: el avanzadísimo Boeing E3 Sentry, destrozado tras un ataque

¿Por qué es importante? En lo que va de guerra, los iraníes han puesto su mira en los cielos derribando drones, cazas y aviones cisterna. En la primera Guerra del Golfo se perdieron un total de 75 aeronaves.

Irán sabe cómo hacer daño a Estados Unidos. Sabe cómo golpear a los 'pájaros' norteamericanos que sobrevuelan los cielos de Oriente Medio. La demostración, el estado en el que ha quedado un Boeing E3 Sentry tras un ataque de Irán, que ha dejado inutilizable a un aparato considerado de los más avanzados dentro del ejército de Trump.

Y es que es uno de los aviones de alerta temprana más importantes que hay en su arsenal. Tal es su importancia, y también su exclusividad, que EEUU tan solo cuenta con 17 modelos como el que Irán ha destrozado.

El ataque, además, afectó también a los aviones cisterna aparcados cerca. Sorprende, de hecho, lo expuesta que está la base.

"Están completamente al raso. Tendrían que construirse hangares fortificados para que los misiles no pudieran penetrar y llegar a los aviones", afirma Guillermo Pulido, analista militar.

En un mes de guerra, Estados Unidos ha perdido unos 10 aviones cisterna. Cinco de ellos, dañados en un único ataque. Otros dos chocaron en pleno vuelo y aunque uno pudo aterrizar con la deriva dañada el otro se estrelló, matando a sus seis tripulantes.

Además, han perdido tres F15 derribados, presuntamente, por un caza kuwaití, considerado como un avión aliado.

Los drones 'Reaper' tampoco se están salvando. Son 12 los que ha derribado Irán, que ha mostrado imágenes del momento en el que consiguen llevarse a uno por delante.

Cabe recordar que en la primera Guerra del Golfo, en 1991, se perdieron un total de 75 aviones.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.