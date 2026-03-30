Natalia Junquera analiza la decisión de España de vetar vuelos implicados en la guerra de Irán: "Es coherente con el 'No a la guerra', demuestra que no es solo un eslogan"

España ha cerrado su espacio aéreo a los vuelos de aviones que participan en la guerra de Irán. La periodista de El País, Natalia Junquera, lo analiza en este vídeo.

España cierra su espacio aéreo a los vuelos de aviones que participan en la guerra de Irán. Desde que comenzó la guerra, España no ha permitido el uso de las bases e Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) por parte de aviones de combate o reabastecimiento. Ahora, España ha cerrado su espacio aéreo a los vuelos implicados en la operación lanzada por EEUU e Israel contra Irán.

"Es coherente con el eslogan del 'No a la guerra' y demuestra que no es solo un eslogan, que es la principal crítica que le hace el PP", afirma en Al Rojo Vivo la periodista de 'El País' Natalia Junquera. Esta decisiónd demuestra que ese slogan "se traduce en compromisos y en decisiones que pueden tener también consecuencias: ya hemos visto lo mal que le ha sentado a Donald Trump las últimas declaraciones del presidente del Gobierno".

Por tanto, insiste en que esta decisión del Gobierno de España "es coherente con las con las decisiones tomadas hasta hasta ahora, y quizá ayude un poco a rebajar el debate que está siendo, en mi opinión, un poco maniqueo". Es decir, "igual que criticar la masacre que estaba cometiendo Netanyahu en Gaza no te convertía en aliado de los terroristas de Hamas, criticar esta esta guerra, que no está amparada legalmente por ningún sitio, tampoco te convierte en el primer defensor de los de los ayatolás", concluye Junquera.

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