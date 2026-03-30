Un experto, sobre la factura de la luz con la guerra de Irán: "Las renovables nos tienen que ayudar a contener los precios"

"En España somos una potencia en generación eléctrica de origen renovable", afirma Carlos Cagigal, que destaca: "Esperemos tener una primavera y un verano de precios de electricidad contenidos".

Carlos Cagigal, director de proyectos de Only&Gas y Combustibles sostenible, analiza en laSexta Xplica las consecuencias de la guerra de Irán en la factura de la luz. Y es que, según explica José Yélamo, "la inflación se nota en los precios y el combustible pero no en la luz": "Estamos viendo en comparación con otros países de nuestro entorno, donde la luz sí está más cara, ¿qué está pasando?".

"La luz tenemos un componente en España que somos una potencia en generación eléctrica de origen renovable", por lo que "las renovables ayudan a bajar los precios del gas y del petróleo", afirma el experto.

Por eso, Cagigal afirma que "una vez que Red Eléctrica se ha centrado y ya no vamos a tener problemas en las infraestructuras de la red, las renovables nos tienen que ayudar a bajar y contener los precios de la electricidad, que fue lo que nos pasó en la crisis del gas".

"Esperemos que tengamos una primavera y un verano de precios de electricidad contenidos", concluye el experto en el vídeo principal de esta noticia.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.