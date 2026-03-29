El Gobierno y la Iglesia pactan el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales que no tienen recorrido legal

Los detalles Tras un primer retraso atribuido a unos "flecos" por la parte eclesiástica, el Defensor del Pueblo ha anunciado en redes sociales que el lunes 30 de marzo a las 11:00 se procederá al momento de la firma.

El Defensor del Pueblo ha anunciado la firma de un protocolo con la Iglesia para reconocer y reparar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico el 30 de marzo. Este acuerdo, que se firmará a las 11:00, busca indemnizar a víctimas que no pueden recurrir a la vía judicial. La firma se retrasó desde el 19 de marzo, pero la Iglesia espera cerrar los últimos detalles. El protocolo complementa al 'Priva', un plan de 2024 para casos sin recorrido legal. Si hay desacuerdo en las resoluciones, una Comisión Mixta buscará consenso, y el Defensor del Pueblo tomará la decisión final si persiste el desacuerdo. La Iglesia deberá cumplir con las medidas reparadoras, y la Conferencia Episcopal garantizará su cumplimiento si es necesario.

El Defensor del Pueblo, a través de un comunicado en redes sociales, ha confirmado que el lunes 30 de marzo se va a firmar con la Iglesiael protocolo para reconocer y reparar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico.

Será a las 11:00, cuanto los representantes del Estado y de la Conferencia Episcopal firmen el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en su seno para las que ya no es posible la vía judicial. Todo, después del retraso de la firma que la Iglesia anunció el 19 de marzo.

En dicho momento, la Iglesia se mostró confianza en cerrar "en una o dos semanas" los "flecos" restantes para la firma de los protocolos. "Está bastante cuadrado, pero es un trabajo que hay que hacer bien. No nos urge, no tenemos fecha límite", contaron fuentes de la Conferencia Episcopala Efe.

El acuerdo es complementario al 'Priva', que la Iglesia puso en marcha en 2024 para dar respuesta y reparación a las víctimas de abusos sexuales que no tienen recorrido legal, bien porque había prescrito el delito o porque el victimario había muerto.

Sin embargo, muchas víctimas no quieren acudir a una comisión creada por la Iglesia y por ello se ha apostado por un sistema mixto que involucra al Estado. "Esto es complementario al plan Priva, no alternativo. Hay que dejarlo bien claro en el protocolo. Una persona que ha ido al Priva no puede ir al del Gobierno, es una puerta de entrada nueva a un proceso ya creado", afirma la Conferencia Episcopal Española.

Punto que estaba "sin definir", aunque en enero, en el acuerdo firmado, "ya se dice que el procedimiento a seguir implica la relación con el Priva, que es quien finalmente recibe la propuesta del Defensor del Pueblo y la valora", recuerdan las mismas fuentes.

Evaluación e informe

El funcionamiento del mecanismo será el siguiente. La institución realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima. Dicha propuesta se trasladará a la comisión asesora del plan Priva, que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes (Priva y persona solicitante), la propuesta tendrá carácter definitivo y la indemnización será asumida por la Iglesia.

Por contra, si no hubiera conformidad, ya sea de la persona solicitante o del Priva, se convocará una Comisión Mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. Si persistiera la disconformidad, corresponderá al Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva.

La Iglesia, una vez concluido el proceso, deberá cumplir con las medidas reparadoras en plazo. En caso de no hacerlo la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable serán la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos quienes garanticen su cumplimiento.

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