¿Cuánto daño puede hacerle a Trump que España cierre su espacio aéreo a vuelos de EEUU? El análisis de Guillermo Pulido

El analista cree que el cierre del su espacio aéreo a todos los vuelos relacionados con la guerra en Irán es "una piedra en el camino en el rodaje de la máquina de guerra estadounidense", por lo que "dificulta la guerra, pero no va a impedir" que continúe.

"¿Cómo de daño puede hacerle a Estados Unidos que España decida cerrar el espacio aéreo a los vuelos estadounidenses, al Ejército estadounidense que tenga pensado volar sobre nuestro espacio aéreo para unirse o para reforzar sus acciones en Irán?", ha preguntado Inés García Caballo a Guillermo Pulido, analista de Defensa, quien ha respondido destacando que "es un nudo logístico de cierta importancia".

"No es que vaya a estrangular las operaciones ofensivas, pero, desde luego, sí reduce bastante, sobre todo, lo que son los tiempos de vuelo, la cantidad de tiempo necesario para hacer este tipo de operaciones. Es una dificultad, aunque no es esencial, porque pueden usar las bases del Reino Unido y también están usando la base de Francia y de Rumanía, que está incluso mejor situadas que las españolas", ha subrayado el experto.

Así, Pulido ha señalado que "es una piedra en el camino, en el rodaje de la máquina de guerra estadounidense", por lo que el analista en Defensa considera que "no va a impedir la guerra, pero la dificulta".

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