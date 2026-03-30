El Gobierno concede el indulto a 'Las seis de la Suiza' nueve meses después de su ingreso en prisión

El contexto Las seis sindicalistas conocidas como las 'Seis de la Suiza', condenadas por coacciones al propietario de una pastelería de Gijón, ingresaron el pasado 10 de julio en el Centro Penitenciario de Asturias para cumplir una pena individual de tres años y medio de prisión.

El Consejo de Ministros ha aprobado el indulto a 'Las Seis de la Suiza', seis sindicalistas de la CNT condenadas a tres años y medio de prisión por coacciones al propietario de una pastelería de Gijón. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha defendido la legitimidad de la acción sindical y el derecho a la huelga, considerando la condena inapropiada. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, se comprometió a promover su libertad. Las sindicalistas actuaron en defensa de una compañera que denunció acoso sexual y laboral. Tras varios intentos de negociación fallidos, el sindicato organizó manifestaciones contra el propietario.

El Consejo de Ministros ha aprobado el indulto a 'Las Seis de la Suiza', las seis sindicalistas (cinco mujeres y un hombre) de la CNT que, el pasado verano, fueron condenadas a tres años y medio de prisión por coacciones al propietario de una pastelería de Gijón.

Desde que se conoció el caso y la condena, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha defendido en todo momento la legitimidad de la acción sindical, así como el derecho a la huelga, la movilización y la organización de las personas trabajadoras en España, ante una "condena inapropiada" en una democracia.

El pasado mes de julio, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunió con las seis personas condenadas en Asturias, donde prometió que trabajaría para promover desde el Gobierno la medida de gracia para lograr su libertad. "Hacer sindicalismo no es delito. Defender los derechos de las y los trabajadores no es delito", defendió.

Las seis sindicalistas fueron condenadas por coacciones al propietario de una pastelería de Gijón por defender a una compañera en un caso de acoso sexual y laboral. El 15 de junio de 2015 la trabajadora comenzó a sentirse mal y le pidió a su jefe irse a casa pero, según la CNT, el propietario de la pastelería, no lo permitió.

La mujer, que estaba embarazada, tenía miedo de tener algún problema con su hijo y avisó a su pareja, que se presentó allí y, tras una acalorada discusión, acabó estropeando uno de los frigoríficos de un golpe. La mujer se fue a casa y solicitó una baja por riesgo de aborto. Por otro lado, el propietario denunció a la pareja de la mujer.

En marzo de 2017, la mujer, después de que naciera su hijo y mientras estaba de baja por maternidad, acudió a la CNT para que le ayudaran a negociar su despido porque no quería volver a trabajar allí, porque le producía "ansiedad y estrés" y denunció que el propietario le había acosado laboral y sexualmente.

El propietario, al enterarse de la denuncia de la extrabajadora, la acusó de denuncia falsa, pero el caso se desestimó. El sindicato se hizo cargo del caso y trataron de llegar a un acuerdo con el propietario de la pastelería, pero este lo rechazó. Desde entonces, el sindicato ha organizado múltiples manifestaciones en contra del propietario.

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