Benjamín Prado no sabe si "lo de bajar impuestos es de derechas o de izquierdas": "Según vaya la bola para un lado o para otro interesa más o menos"

El periodista dijo en laSexta Xplica que él está más de acuerdo "con la regulación de precios": "Las mediditas que van tomando, incluidas las que toma este Gobierno, no sirven, no arreglan el problema".

El periodista Benjamín Prado habló claro sobre la situación actual de la guerra y de la de España en el plató de laSexta Xplica este sábado. En su intervención y a la hora de hablar sobre impuestos, dijo que no sabía "si lo de bajarlos es de derechas o de izquierdas".

"Ahí estoy confuso porque parece que según la bola vaya para un lado o para otro, les interesa bajar o no impuestos", sostuvo. "Yo estoy más de acuerdo con la regulación de precios", añadió.

Así, dice apostar por "la regulación de precios del mercado del alquiler de la vivienda" porque si no "es absolutamente imposible" tener una casa. "Las mediditas que van tomando, incluidas las que toma este Gobierno, no sirven, no arreglan el problema", explicó.

"La gente no puede vivir, la gente joven tiene imposible tener un alquiler o una casa. No funciona. Si bajas los impuestos, luego la pasta te va a faltar para hacer otras cosas, para hacer escuelas, para hacer aeropuertos, para hacer vivienda pública... Ese es el problema", dijo a su vez.

Sobre la guerra, el experto expuso que, en cuanto al conflicto de Oriente Medio, "toda Europa está con el Gobierno de España".

"Por eso Trump está solo; el PP, mientras, está con Vox. Me acuerdo de un viejo chiste con dos borrachos abrazados por la calle y uno decía que le dejara en medio. Con Vox no existe el medio y si estás con ellos, no puedes vender un lenguaje y una idea de moderación y de centralismo", narró.

Asimismo, insiste en que "los patriotas de Vox están con Trump, apoyando la guerra y apoyando claramente la intervención". "Vox en España se sube a un tractor para decir que quieren mucho los agricultores y luego votan contra las ayudas y los planes de ayudar a los agricultores", añade.

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