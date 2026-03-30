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Previsión meteorológica

Las fuertes rachas de viento y el oleaje activan los avisos en siete comunidades autónomas

Los detalles La Semana Santa estará marcada por el sol y el calor. La llegada de una masa de aire cálido hará que aumenten las temperaturas, llegando a subir más de siete grados en algunos puntos del país.

Consecuencias del temporal de viento este domingo cerca del paseo marítimo de Sant Feliu de Guixols (Girona).
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Las fuertes rachas de viento, acompañadas en algunos casos por el fuerte oleaje, pondrán este lunes en aviso a siete comunidades autónomas. Concretamente, Aragón, Baleares, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias tendrán activados los avisos por rachas de viento u oleaje.

La alerta naranja por fuertes rachas de viento -rachas de 100km/h- estará activa en Huesca, Tarragona; mientras que este fenómeno activará el aviso amarillo en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, La Palma, la Gomera, El Hierro, Tenerife, Mallorca, Menorca, Madrid, Zaragoza, Teruel, Lérida y Castellón.

Asimismo, algunos puntos tendrán alertas por fuerte oleaje, como será el caso de Mallorca, donde podrán alcanzar los 12 metros de altura; Menorca, Lérida o Gerona, que estarán en alerta naranja. En menor medida, en alerta amarilla estarán Murcia, Alicante, Valencia, Lanzarote, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. También las islas de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote estarán en riesgo (alerta amarilla) por polvo en suspensión.

En cuanto a las temperaturas, esta será una Semana Santa marcada por el sol y el calor. La llegada de una masa de aire cálido hará que aumenten hasta siete grados en algunos puntos, llegando a rondar los 30 grados el martes en Sevilla.

En zonas como Bilbao sí que podrían tener que volver a sacar el paraguas, se esperan precipitaciones al menos hasta el viernes.

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