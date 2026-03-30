Las fuertes rachas de viento y el oleaje activan los avisos en siete comunidades autónomas

Los detalles La Semana Santa estará marcada por el sol y el calor. La llegada de una masa de aire cálido hará que aumenten las temperaturas, llegando a subir más de siete grados en algunos puntos del país.

Este lunes, siete comunidades autónomas estarán en aviso por fuertes rachas de viento y oleaje. Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias activarán alertas. En Huesca y Tarragona, habrá alerta naranja por vientos de hasta 100 km/h, mientras que en otras zonas como Gran Canaria, Tenerife y Madrid, será amarilla. Mallorca y Menorca enfrentan oleaje de hasta 12 metros con alerta naranja; Murcia y Valencia, entre otras, estarán en alerta amarilla. Además, algunas islas canarias estarán en riesgo por polvo en suspensión. La Semana Santa traerá sol y calor, con temperaturas que podrían alcanzar los 30 grados en Sevilla el martes. En Bilbao, se esperan lluvias hasta el viernes.

Las fuertes rachas de viento, acompañadas en algunos casos por el fuerte oleaje, pondrán este lunes en aviso a siete comunidades autónomas. Concretamente, Aragón, Baleares, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias tendrán activados los avisos por rachas de viento u oleaje.

La alerta naranja por fuertes rachas de viento -rachas de 100km/h- estará activa en Huesca, Tarragona; mientras que este fenómeno activará el aviso amarillo en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, La Palma, la Gomera, El Hierro, Tenerife, Mallorca, Menorca, Madrid, Zaragoza, Teruel, Lérida y Castellón.

Asimismo, algunos puntos tendrán alertas por fuerte oleaje, como será el caso de Mallorca, donde podrán alcanzar los 12 metros de altura; Menorca, Lérida o Gerona, que estarán en alerta naranja. En menor medida, en alerta amarilla estarán Murcia, Alicante, Valencia, Lanzarote, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. También las islas de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote estarán en riesgo (alerta amarilla) por polvo en suspensión.

En cuanto a las temperaturas, esta será una Semana Santa marcada por el sol y el calor. La llegada de una masa de aire cálido hará que aumenten hasta siete grados en algunos puntos, llegando a rondar los 30 grados el martes en Sevilla.

En zonas como Bilbao sí que podrían tener que volver a sacar el paraguas, se esperan precipitaciones al menos hasta el viernes.

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