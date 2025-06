El tenso momento entre Noelia Núñez (PP) y Zaida Cantera, exdiputada del PSOE: "¿Qué estás diciendo? Baja un poco el tono..."

Noelia Núñez, diputada del PP, afirmó en laSexta Xplica que su partido está "en disposición de presentar una moción de censura". "Razones hay de sobra contra este Gobierno, pero no tenemos los votos. Cualquier socio del PSOE que esté harto de la corrupción del PSOE, nosotros estamos en disposición de hacer una moción de censura", expresó, tras lo que dijo que "si los socios permiten esto, es que son cooperadores necesarios de Pedro Sánchez", unas palabras que indignaron a la exdiputada del PSOE Zaida Cantera.

"¿Pero qué estás diciendo? Baja un poquito el nivel ¿Qué dices de coordinadores necesarios?", manifestó entonces Cantera, a lo que añadió: "Entonces tú eres cooperadora necesaria del presidente de un partido que se hacía una foto en lo más crudo de la drogadicción". En ese momento, la diputada del PP señaló que eso es algo de "40 años atrás", a lo que la exdiputada socialista respondió: "Eso díselo a los chavales que murieron".

Así, Cantera volvió a pedir a Núñez que bajase "un poquito el tono" y que no acusase a gente cuando, según dijo, no tiene "ni idea". "No menosprecies ni faltes el respeto a las personas. Estás atribuyendo cosas muy graves. No somos mafia, la mafia sois vosotros", zanjó la exdiputada del PSOE.