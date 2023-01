Víctor Yángüez, de 19 años, es un vecino de San Fernando de Henares que fue desalojado de su casa a a causa de los daños que estaban provocando las obras del Metro en su vivienda. Así, Yángüez tuvo que dejar su hogar de forma apresurada con solo 17 años, y dos años después, no han recibido ninguna solución, tal y como denunció en laSexta Xplica.

"No tenemos un sitio en el que vivir. Es la realidad de mi familia y de muchos otros vecinos que están sufriendo este drama", lamentó, tras lo que indicó que "en septiembre de 2021 se produjo el desalojo, y el consejero de Transportes dijo que en dos meses se volvería a las viviendas, pero esto no fue así". "En mayo de 2022, se procede al derrumbe del edifico y en diciembre se nos deja de pagar los apartahoteles donde nos estábamos alojando", criticó.

Además, Yángüez aseguró que "los datos que han dado de las indemnizaciones no son reales". "Es cierto que lo mínimo son 136.000 euros, y la máxima cifra que ellos han dado es 355.000, pero son datos que no nos han dado desde la Consejería a los vecinos, sino que los dieron en una rueda de prensa, pero también se dijo que se iba a invertir 122 millones de euros para los afectados, y aquí tengo un presupuesto inversión de la Comunidad de Madrid y es mentira", denunció el joven, quien dijo que "no hay nada presupuestado" y que, además "inflan las cifras basándose en otras inversiones que hacen, por ejemplo, en el Canal de Isabel II".